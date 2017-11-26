Tudor'a dua etsinler!

Tudor’un dahice (!) denemeleri olmasa fark daha fazla olurdu. Rakipler ona dua etsin. Dün görüldü ki fırçayı yemiş

Hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe, hem Başakşehir yatıp kalkıp İgor Tudor'a dua etsinler! Galatasaray takımı Tudor'a rağmen lider, ama rakipler onun sayesinde lidere yakınlar!

Bakınız! Tudor, sezon başında kurulan bu takımı ilk haftalarda sahaya doğru çıkarıyordu. Sonra kafasına saksı düştü herhalde! "Ben futbol dâhisiyim, hatta futbol sihirbazıyım" diyerek şımardı ve başladı iyi giden takımla oynamaya.

Üçlü defans, bilmem nasıl orta saha, bilmem nasıl forvet! Futboldan iyi 100 kişiye sorun; "Türkiye'de hangi takıma karşı çift santrfor oynatılmaz?" diye...

Yüzde 100'ü de "Başakşehir" der.

Ama dahi (!) Tudor, çift santrforla çıktı, 5 tane yedi, kıç üstü oturdu.

Dün akşam şu gözüktü, Tudor yukarıdan fırçayı yemiş. Tahmin ediyorum yanındaki Ayhan da aynı muameleyi görmüş. Ve bunlara demişler ki "Dalga geçmeyin.

Tabi senatörlüğü bırakın, işinizi yapın." Çünkü dün akşam ikisinin de suratından bu net okunuyordu.



Futbola iyilik yapıyor

Arkadaşlar! Tudor, Türk futbol kamuoyuna bir iyilik de yaptı.

Dedi ki; Benim Galatasaray'ım açık ara ligi götüreceğine, diğerleri de gelsinler hep beraber oynayalım daha heyecanlı olur.... Bu da bizim görevleri yapanların işlerine gelir.

Maçta çok kaliteli futbol yoktu.

Ama heyecanlı bir 90 dakika oynandı.

İki takım da zaman zaman futbolun gerektirdiği disiplinden koptular. Bazen basket maçına benzedi, bazen voleybol maçına…



Böyle hakem olursa...

Yalnız sahada bir hakem vardı.

Futboldan hiç anlamıyordu.

Hakem Hüseyin Göçek, maç boyunca iki takım aleyhine inanılmaz ters kararlar verdi.

Ama sahadaki bu FIFA hakemi için özellikle şunu söyleyebilirim;

Otursun dün idare ettiği maçı defalarca seyretsin.

İki takımın futbolcularının da futbol oynamasına müsaade etmedi.

Çünkü futbolcular hangi pozisyonda kafalarını kaldırsalar önlerinde hakem vardı.

Önce onun sağa-sola geçmesini beklediler, hatta bazen hakeme de çalım atmak zorunda kaldılar.

Sonra arkadaşlarına pas verdiler.

Dün gece en az 40 tane pozisyon sayabilirim böyle… Bir hakem, bir futbol maçını ancak bu kadar oynatamaz, yönetemez ve bu kadar geciktirir.

Bakınız...

Böyle hakemler Türkiye'de maç idare ettiği müddetçe televizyonlarda hakem pozisyonları, bakın futbol pozisyonları demiyorum, hakem pozisyonları saatlerce tartışılır.

Kimse kusura bakmasın!



ARTIK BAHANE YOK

GÜNDÜZ oynanan Beşiktaş maçından bahsedelim biraz... Siyahbeyazlı bazı futbolcular, daha doğrusu vitrinde olanlar Şampiyonlar Ligi'ni düşündükleri için içeride başka, dışarıda başka oynuyorlar.

Beşiktaş, ligde şampiyonluğa oynuyor ama dünkü maçta yine zorlandılar. Nitekim berabere kaldılar.

Maç seçmeye devam ederlerse bu sene başarı yakaladıkları Şampiyonlar Ligi'nde olamazlar!

Bu açık ve net! Artık bahane yok.

Çünkü Avrupa maçları Şubat'ta…