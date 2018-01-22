Hadi oradan ya!

Maçta iki pozisyon var... Talisca’nın verilmeyen golünde Babel’in faul yapıp yapmadığı tartışılır. Ama Medel’in eli tartışılmaz. Net penaltı. Sonra diyorlar ki; Hakem maça tesir etmedi. Hadi oradan!

Beşiktaş keyif vermiyor. Aslında şöyle de diyebilirsiniz;

Akordu bozuk orkestra gibi çalıyor! Hep beraber tempolu çalıp dinleyenlere keyif vermiyorlar. Birisi bir şeyi iyi yaparken, diğeri bozuk yapıyor. Bir müddet sonra o iyi yapan da bozuluyor, bu sefer bozuk çalanlar iyi şeyler yapıyor. Yani ritmi tutturamıyorlar, kesik kesik oynuyorlar.

Kesilmiş süt de biliyorsunuz içilmez!

Beşiktaş'a karşı dün biraz daha çabuk oynayan, dirençli bir takım olsa siyah-beyazlıların işini bitirirlerdi.

Bu Antalyaspor bile kaç tane pozisyona girdi.

Dönüyoruz maça iki tane pozisyon var… VAR sistemi olsaydı, yani iş televizyona kalsaydı ne olurdu? Maç bu neticeyle bitmezdi. Neden? Hakemin Babel'in faul yaptığı gerekçesiyle iptal ettiği gol tartışılır. Hani var ya sana göre, bana göre işte öyle! Bana göre faul değil. Sebebi, top havadan gelirken Babel topa doğru yükseliyor, rakibe en ufak bir hareketi yok. Önündeki Antalyasporlu oyuncu topa bakıyor ama yükselemiyor. Babel yükselip, topa vurduğunda Antalyalı oyuncu altta kalıyor.

Yani Babel, rakibin omuzuna ve sırtına basarak yükselmiyor. Zaten yükselmiş… En yüksek yerde rakibiyle bir kontağa giriyor. Burada Babel'in ne günahı var? Adam oyun kuralları içinde, dürüstçe kendi işini yapıyor ve devamında Talisca'nın attığı gol iptal ediliyor. Tartışılır mı? Bazıları tartışabilir.

Amma velakin Medel'in bir pozisyonu var, hakemin gözü önünde. Net penaltı! Topu elinin üzeriyle çeviriyor. Biraz futboldan nasibini alan hakem bu pozisyonda o hareketin yapılabileceğini düşünür.

Hakem Metin Şentürk olsa bile bu penaltıyı verirdi.

Yani VAR sistemi olsaydı maç 90 dakika sonunda 2-2 biterdi. Yani adalet yerini bulurdu.

Bakınız! Verilmeyen gol tartışılır diyorum. Sana göredir, bana göredir. Ama Medel'in pozisyonu tartışılmaz.

Eee hakem maça tesir etti mi, etmedi mi?

Buyurun buradan yakın! Çünkü bu penaltı pozisyonu yalnız Beşiktaş'ı da ilgilendirmiyor, Antalyaspor'u, düşme hattındaki rakiplerini, Beşiktaş'la beraber şampiyonluğa giden tüm takımları etkiliyor.

Eee hakem görmedi, hakem gördü vermedi, hakemin yüreği yetmedi vermedi. Sonra diyorlar ki;

Hakem maça tesir etmedi! Hadi oradan ya!



TALiSCA'YI KİLİTLE YETER

BEŞİKTAŞ orta sahasına bakıyorsunuz, Atiba geriye doğru oynuyor. Talisca da ileri doğru oynuyor ki şu anda Beşiktaş'ta ondan başka yüzde 100 gole giden, rakip için en tehlikeli olabilecek başka biri yok. Yani Beşiktaş'a karşı üç forveti markaja almaya gerek yok. Ama Talisca'yı gözden kaçırma! Beşiktaş ileride dörtlü oynayınca Oğuzhan arada tek kalıyor, sağa koşuyor, sola koşuyor. Rakip üst üste 3-4 pas yapınca haliyle pili de bitiyor!