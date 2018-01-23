Terim'le ışık yandı

Çok kaliteli değil ama tempolu bir maç oldu. İki takımın mücadelesi de keyifliydi. Terim'li G.Saray, birkaç hafta sonra çok daha iyi olacağının izlenimini verdi





GALATASARAY çok iyi başladı.

Hem oyunu daralttılar, hem de rakibe daha oyuna çıkarken 4-5 kişi ile baskıyla başladılar. Kayserisporlu oyuncular böyle bir tepki beklemiyorlardı herhalde Galatasaray'dan..

Nitekim ilk 45 dakika adeta kendilerine gelemediler. Öyle ki Galatasaray biraz daha bastırsa, ilk yarı skoru 3-0 olurdu.

İkinci yarı ise bu kez ev sahibi Kayserispor, iki oyuncu değiştirerek sahaya iyi yayıldı. Bu kez onlar Galatasaray'a baskı yapmaya başladılar.

Bu kez de Galatasaray'ın fizik gücü yetersiz kaldı. Nerede kadar? 75'inci dakikaya kadar...

Yani, Kayserispor yarım saat içinde bütün eforunu harcadı. Bu sefer 75'inci dakikadan sonra ipler yeniden Galatasaray'ın eline geçti.

Onlar da çıktıkları kontra toplarda final paslarını ve kaleye vuruşları daha iyi yapsalardı, maçı 75 ile 80 arası bitirebilirlerdi.



Zaman zaman oyundan koptular

Galatasaray için de Kayserispor için de zor maçtı. Çünkü Kayserispor sahaya yayılışı, baskısı ve oyun temposu bakımından bu sezonun en iyi takımlarından biri. Ama şu da açıkça gözüküyor, Fatin Terim'li Galatasaray birkaç hafta sonra çok daha iyi olacak gibi. Bunun ışıklarını dün akşam verdiler. Bazı futbolcular da işin vehametini anlarlarsa, daha doğrusu Fatih Terim vehametini anlarlarsa,; ilerleyen dönemde çok daha keyifli bir Galatasaray seyredeceğiz gibi görünüyor.

Çok kaliteli bir maç olmadı ama keyifli bir karşılaşma oldu. Tempolu mücadele oldu.

Zaman zaman iki takım da oyundan koptular, özellikle ikinci yarının yarısından sonra. Sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşması olmasına rağmen iki takımın da mücadelesi keyifliydi.

Yani maçı seyretmeye stada gelen taraftarlar da, TV başından takımlarını destekleyen seyirciler de keyif aldılar.





Yardımcı atladı!

Cüneyt Çakır, birkaç faul kararı hariç kötü bir maç yönetmedi. Ama şunu söylemeden de geçemeyiz. G.Saray'ın Eren'le attığı ilk golden önce, sağ kanattan yüklenen ve Eren'e asist yapan Rodrigues ofsayt pozisyonundaydı. Yardımcı hakem Tarık Ongun bu pozisyonu atladı.



