Fatih işini yapıyor ama...

Fatih Terim bir şeylere karar verecek. Karar verecek de, futbolcu parasını alamazsa, transferini alamazsa, maaşını da alamazsa; Fatih Terim nereye kadar başarılı olur?





Eski teknik direktör, yeni teknik direktör, oyun planları, takım kadroları, bunların hepsi yan yana gelince dün akşamki tablo ortaya çıkıyor. Galatasaray zaman azman iyi işler yapıyor, zaman zaman ise inanılmaz kötü. İki teknik adamın arasındaki görüşler yüzünden bu işin oturması 5-6 hafta alır ama lig ona müsait mi?

Düşünün, Belhanda yürürken bütün maçlarda oynadı; Fatih Terim geldi, kenarda oturuyor.

Selçuk İnan hiç yoktu, Terim geldi oynuyor.

Fatih bir şeylere karar verecek. Karar verecek de, futbolcu parasını alamazsa, transferini alamazsa, maaşını alamazsa; Fatih Terim nereye kadar başarılı olur?

Herkes misal veriyor geçmiş yıllardan; neymiş efendim Galatasaray Avrupa Kupa 2'yi alırken, şu kadar zaman futbolcular para almamışmış..

Söyleyin o zaman; o takımda kaç yerli futbolcu vardı, bu takımda kaç yerli futbolcu var?



?Gomis varsa oynar; o kadar

Sana ithal futbolcu niye geliyor, para kazanmak için! Sen kendi insanını, Vatan-Millet- Cumhuriyet biraz uyutup, maddiyatı geciktirebilirsin.

Ama yabancı bunu sallamaz!..

Dün gece Galatasaray'ın en geri adamıyla en ileri adamı arasındaki mesafe fazla açıldı.

Çünkü dün Galatasaray'ın orta sahası iş yapamadı.

Herkesin sezon başından beri salladığı Denayer, dün G.Saray'ın en iyi adamıydı. Muslera da dikkatli olunca, Osmanlıspor'un ataklarına karşı koyabildiler. Pozisyona girmediler mi, girdiler. Ama şu bir gerçek, Eren Derdiyok kötü bir futbolcu değil. Ama Gomis varsa, Gomis oynar! Sonra Eren oynar, bu kadar basit.

Ndiaye'yi biz Osmanlıspor'da forvet arkası seyrederdik, Igor Tudor bunu daha da arkada oynattı. Ama yabancılar onun nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorlar ve bu kadar para verip almak istiyorlar.





Gol atamıyorlar

Osmanlıspor sezonun ilk yarısındaki görüntüsünden daha iyi. İlk yarı bayağı teslimiyetçi oynuyorlardı, şimdi ise rakibe başkaldırabiliyorlar. Ama ne kadar başkaldırırsan kaldır, gol atacaksın. Bu arada hakem Halil Umut Meler, Osmanlıspor'un attığı golde kaleci Muslera'ya yapılan faulü doğru gördü. Diğer pozisyonlarda da fazla hata yapmadı. Yalnız yardımcı hakem, orta hakemle beraber hareket etmeli. Golü verir pozisyonda, santraya doğru koşmamalı.