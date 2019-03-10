Mahallenin delisi! – Emre Bol – Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
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Mahallenin delisi!

Bir şeyi hiç anlayamadım ve sanırım asla anlayamayacağım! 'ye gelen "umut vadeden oyuncu" bir türlü istenilen seviyeye gelemiyor, "hazır gelenlerse" hep geriye gidiyor. Oysa Eljif Elmas ne umutlarla transfer edilmişti. Fenerbahçe'nin geleceği diye baktığımız oyuncu şu sıralar olmaya namzet! karşısında oyunda kaldığı sürede takımını eksik bıraktı. Neden bu kadar geri gittiğini araştırmak gerek. Başakşehir ligimizin en ne yaptığını bilen takımı. Karşısında ise sistemsiz, sadece kaos futbolunu oynayabilen Fenerbahçe var. Bu facia sistemi, "göze hoş gelen " diye tarif edenler var. İnanın onlara acıyorum! Karambol futbolu oynayan takımlar, saman alevi gibidir. Tuhaf galibiyetler, ilginç beraberlikler alabilir ama şampiyon olamaz. Bakın işte göze hoş gelmeyen futbolu oynayan takım, şu anda şampiyonluğun en büyük adayı durumunda! Fenerbahçe'nin çılgınlığa değil doğru sisteme ihtiyacı var. 'ın bu sene kredisi var. Bakalım gelecek yıl ne yapacak? Başakşehir gibi alan savunmasını iyi yapan, alan kapatan bir takım karşısında Fenerbahçe'nin atacağı gol sadece bireysel performanslara kalmıştı. Nitekim Soldado'nun golü de böyle oldu. Yani taktik golü atamıyor sarılacivertliler. Bu mağlubiyetin Fenerbahçe taraftarını pek üzeceğini sanmıyorum. Kimse dile getirmese de; eminim Başakşehir'in şampiyonluğunu, şampiyonluğuna tercih ederler! Yine mahallenin delisi ben olayım, doğruyu ben söyleyeyim!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 10 Mart 2019, Pazar
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