Papaz’ın pilavı! – Emre Bol – Fotomaç
16 Mart 2019, Cumartesi
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Papaz’ın pilavı!

Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir" demiş Einstein... Aslında 'ın haftalardır yaptığı bu! Allah aşkına F.Bahçe'nin ne oynadığını bilen, gören var mı? Bu kadar yalandan baskı yapılır mı? Yalandan diyorum zira sadece rakibin izin verdiği bölgelere girebiliyorsun! Oysa yapılması gereken rakibin tahmin edemediğini yapmak olmalı.

* * *

Tolgay orta sahada çok top kesmesine karşın oyunun hücum yönünde etkisiz kaldı. Ayew emin olun Douglas'ın tırnağı etmez. Topal'ın sakatlanıp yerine Ekici'nin girmesi F.Bahçe'nin 3. bölge etkinliğini arttırdı. Şuursuz oyun biraz daha aklı başında bir hal aldı. Zaten bundan sonra "olgun" ataklar izlemeye başladık. Sarı lacivertlilerin bu sistemsiz oyununda en çok savunmayı eleştiririz. Sadece hücumu düşünen futbolcu grubuyla çok fazla pozisyon verir çok gol yer.

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Dün Sivas atamadı ama ya atan bir rakip olursa ne yapacaksın? Şu F.Bahçe'de beni heyecanlandıran 1-2 oyuncu var. Birisi de Moses... 90'da attığı bir depar var ki; bu onun fiziksel olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ersun Yanal'ın artık daha dikkatli olması şart. Malum onu yönetim değil tribünler getirdi. O yüzden acil olarak taraftarın istediği F.Bahçe'yi göstermesi lazım. Yoksa taraftar getirdiği gibi göndermeyi de bilir. Sivas maçı kalan maçlar arasındaki en kolay maç olarak görünüyordu. Sivas'ın "oynayarak" kaybettiği maç, Yanal'ın kısmetiydi aslında... Ama papaz her zaman pilav yemez!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 16 Mart 2019, Cumartesi
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