Ölüm mü istiklal mi? – Emre Bol – Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Ölüm mü istiklal mi?

, "Ya İstiklal ya Ölüm" kadrosuyla çıktı sahaya... İlk yarı ölüm oldu, İstiklal! Deplasmanda bu kadar yumuşak bir orta sahayla maça başlayan , pozisyon vermeden 3 farklı mağlup duruma düştü. Yanal'ın tek doğrusu takımını ekonomik kullanmaktı aslında... Şimdi sorsanız yanlış kadroyla sahaya çıktığını söyleyeceğine eminim. Zajc ve Dirar müthiş bir performans gösterdiler. Özellikle Zajc bundan sonra kıymetlimdir. Deplasmanda 3 farktan maçı berabere getirmek çok ama çok önemliydi.

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Bir takım insanların, 'Fenerbahçe fark yer' dediği ortamda bu beraberlik galibiyetten evladır. Hakem özellikle 'ın ilk golünde maçın sonucuna tesir edecek hatayı yaptı. İlk yarıda Ersun Yanal, ikinci yarı ise yanlışların hocası oldu. Bu beraberlik iki takıma da yaramadı aslında. Beşiktaş'ı şampiyonluktan ederken, Fenerbahçe'yi ise düşme potasından kurtaramadı.
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Öyle ya da böyle ligin raconunu kesti sarı- lacivertliler... En azından kimin şampiyon olamayacağını belirledi. Bundan sonra sahaya çıkan her Fenerbahçe futbolcusu hangi formayı giydiğinin farkında olacak, olmalı. Neler yapabileceklerini gösterdiler. Artık hep daha fazlasını bekleyeceğiz. Hep daha fazlasını...

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 26 Şubat 2019, Salı
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