Penaltı uzmanı – Emre Bol – Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Penaltı uzmanı

Moses herhalde Comolli'nin yaptığı en doğru transfer!
Saha içi performansı bir yana çok da iyi bir profesyonel.
Kendisine o kadar faul yapılmasına karşın ne rakiplere ne de hakeme tek bir itirazı olmadı.
'nin hücum gücünü neredeyse yüzde 50 artırdı.
En son 9 Aralıkta resmi maç oynamış Zenit'i böyle yakalamışken daha farklı bir skor yapmak gerekiyordu. Sürekli aynı kanat hücumlarıyla yüklendi Fenerbahçe.
Zira Tolgay'ın maç başlamadan hemen önce sakatlanması merkezden yapılacak hücum planını suya düşürdü. Yerine forma giyen Elmas çok iyi oynasa da forvet arkası oynayabilecek özelliklere sahip değil.
Kalan tek plan Moses ve Valbuena'nın getirdiği toplarla girilebilecek pozisyonlardı. Özellikle Moses'ın rakibini eksilterek yaptığı dikine oyun Zenit'in dengesini bozdu.

***

Kanatlardan ceza sahasına yapılan bunca girişimin ödülü tek golden fazlası olmalıydı. Slimani attığı gole rağmen yine takımın en etkisiz oyuncusuydu.
Gelelim Harun'a... 1-2-3 değil tam 11 penaltı kurtarmış kariyerinde...
Buna tesadüf demek abesle iştigal olur. Artık ona "penaltı profesörü" lakabı yakışır.
Takım onun kurtarışı sayesinde avantajı cebine koydu. Fenerbahçe bu sezon özellikle ligde taraftarını çok üzdü. Hiç değilse Avrupa'da yüzümüzü güldürdü.
'ın bundan sonraki hedefi Avrupa'da sonuna kadar gitmek olmalı. Taraftar bu acılı sezonu ancak bu şekilde unutur.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 13 Şubat 2019, Çarşamba
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