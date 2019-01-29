Nefes!
Çok ama çok önemli bir maçtı. Fikstürdeki konumdan ziyade, psikolojik anlamda bir noktaya gelmek için önemliydi. Hala ne yaptığını bilmeyen bir Fenerbahçe'yi izliyoruz ne yazık ki! Fenerbahçe adına stattaki en güzel şey, "Go home Damien" pankartıydı.
Bir kulübün ayarlarıyla bu kadar oynanmaz arkadaş! Normal şartlar altında yapılan dokunuşlar takımı ileri götürmeli. Ama o kadar yanlış dokunuşlar yaptılar ki! Ayarları tamamen bozdular. Bireysel çıkışlarla bir yere kadar gidebilirsiniz.
Mehmet Ekici kaçırdığı penaltıya rağmen maçı tutup koparan adamdı.
Çok şey beklenen bir oyuncu.
Fenerbahçe'ye borcu var. Artık ödeme zamanı...
Umarım doğru transferler yapılır.
Fenerbahçe taraftarı kimin adına tezahürat yapacağını iyi bilir dostlar.
Dün gece kimin adı bağırıldıysa, geçer akçe onlardır. Çubukluyu giyen her oyuncu bunun idrakine varacak.
Erol Bulut'u kutluyorum. Komik rakamlarla oluşturduğu kadrosuyla inanılmaz işler yapıyor. Bir gün mutlaka Fenerbahçe ile yolları kesişecek. Özellikle kuvvet ve dayanıklılık anlamında iyi bir kadro oluşturmuş.
Bu karşılaşmanın sonucu için söylenecek tek şey var: Nefes.
Soluksuz kalmamak için devam ettirmek gerekiyor.