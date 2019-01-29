Nefes!

Çok ama çok önemli bir maçtı. Fikstürdeki konumdan ziyade, psikolojik anlamda bir noktaya gelmek için önemliydi. Hala ne yaptığını bilmeyen bir Fenerbahçe'yi izliyoruz ne yazık ki! Fenerbahçe adına stattaki en güzel şey, "Go home Damien" pankartıydı.

Bir kulübün ayarlarıyla bu kadar oynanmaz arkadaş! Normal şartlar altında yapılan dokunuşlar takımı ileri götürmeli. Ama o kadar yanlış dokunuşlar yaptılar ki! Ayarları tamamen bozdular. Bireysel çıkışlarla bir yere kadar gidebilirsiniz.

Mehmet Ekici kaçırdığı penaltıya rağmen maçı tutup koparan adamdı.

Çok şey beklenen bir oyuncu.

Fenerbahçe'ye borcu var. Artık ödeme zamanı...

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