Sakın! – Emre Bol – Fotomaç
25 Aralık 2018, Salı
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Sakın!

'ın takımın başına geçmesi, 'nın, "Samandıra Müdürü" olmasıyla herşeyin çabucak değişeceğini düşünenler yanılır.
Hem de çok yanılır. Geçen sezondan daha büyük bir enkaz devraldıklarını söylemek gerek. Ne yani; bu küçük ama taraftar için büyük dokunuşla her rakibe 3'er 5'er mi atacaktı? Elin Fransız'ına, Hollandalısına verdiğimiz kredinin yarısını, "bizimkilere" verelim. Eksiği yok fazlası var Fenerbahçe'nin!
Kadro mühendisliği yaparken, aynı tip oyuncuları doldurmuşlar. Mesela kolay marke edilir kreatif ayakları var!
Kanatta oynayan Ayew ve Benzia tank gibi ağır. Oysa Ersun Yanal kanatta uçurtma futbolcuyu sever.
Adam eksiltebilen ve hızlı... Bu kadar eksik karşısında ceza sahasına bu kadar zor girebilmenin başka bir açıklaması olamaz.
Yugoslav faulleri Fenerbahçe'nin başına bela olur demiştim. Ne yazık ki haklı çıktım. Roman'ın gördüğü kırmızı kart tam da Ersun Yanal taktiğiydi! 'a oyunun yönünü değiştirme görevini vermek de Yanal'ın yanlışlarındandı. Yanına pas veremeyen bir futbolcuya uzun pas attırma fikri nereden çıktı Allah aşkına? Her şeye rağmen Fenerbahçe'nin mücadele gücünü, isteğini beğendim.
Gerekli transferler yapılırsa bu takım herşeye rağmen iş yapar.
Yeter ki transferleri Comolli ve tayfasına bırakmayın. Sakın!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 25 Aralık 2018, Salı
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