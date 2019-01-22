Eyvah eyvah – Emre Bol – Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Eyvah eyvah

Belki de sezonun en önemli maçlarından birisiydi. Hatta en önemlisi... eline kimi atsa kuruyor arkadaş! sezonun en kötü pas istatistiğine imza atmıştır herhalde. Çok şey beklediğimiz oyuncunun sakatlanıp çıkması belki de hayrına oldu sarı-lacivertlilerin! Bursa'da 'la oynamak öyle kolay değil.

tahtaları kapalı, gençlerle "yaşam mücadelesi" veriyorlar. Normal şartlar altında Fenerbahçe'nin alıp götüreceği maç, beceriksizse kurulmuş kadro yüzünden "zorlanarak berabere kalınmış" maç durumuna geldi! Özellikle ikinci yarı Fenerbahçe taraftarının aklı gitti aklı! Zira inanılmaz bir istatistik var. Bursaspor lehine tabii... Fikstüre bakıyorum; Fenerbahçe'nin kazanabileceği maç sayısı öyle az ki! Eyvah eyvah diyorum!

Eyvah ki ne eyvah! 3. bölgede, yüksek presle oynayabilmek öyle kolay bir iş değil. hocanın istediği oyunu oynayabilecek bir takım değil bu takım, istediği kadro değil bu oyuncular. Yapılacak tek bir şey var; o da kesinlikle ve kesinlike transfer yapmak. Zira yönetimin takımı kurtarmak için başka çaresi yok. Gelecek isimler de şampiyonluk için değil, düşmemek için yapılacak transfer olacaklar. Ne yazık!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 22 Ocak 2019, Salı
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