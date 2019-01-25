Rezalet! – Emre Bol – Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Rezalet!

Sevgili Fenerbahçeli futbolcular; size ne yazayım, ne söyleyeyim bilmiyorum! Ne yazık ki iki hedefiniz kalmış koskoca sezonda... Biri 'in elendiği, 'ın zaten olmadığı kupayı almak diğeri ise "kümede kalmak!" Yazıklar olsun size! hoca kusura bakma ama sana da yazıklar olsun! Fizik olarak hiçbir zaman senin istediğin düzeye çıkamayacak olan takımı, kendi sisteminle oynatmaya çalıştığın için. Bu kadro senin istediğin oyunu oynamaya muktedir değil. Neden bu kadar uzun bir süre bunu anlayamadın? İlk yarıda 'yi tutan her takım ciğerini söküyor, puanı alıyor. Ya da dün gece olduğu gibi turu!
Ali Başkan; ne olursa olsun Fenerbahçe düşmez deme sakın. Vallahi billahi şu kadro küme düşer, anlamazsın. Tarihe "Fenerbahçe'yi küme düşüren Başkan" olarak geçersin. Ben size şunu net bir şekilde söyleyeyim; düşersen aynı takımla yukarıda çıkamazsın. Nisan ayında takımı şampiyon yapıp efsane olmuşken, "kestane" olursun Ersun hoca! Bu sonucun, bu elenmenin yorumunu yapamıyorum artık! Bunun adı rezalettir, rezalet! Israr edeceğiz, inat edeceğiz diyenler sözlerinden dönmeli.
Comolli denilen, "transfer hokkabazı" derhal gönderilmeli. Sayın Koç sizin için üzülüyorum; bu kadar işbilmez adamla birarada olduğunuz için! Ya askerleri değiştirin ya da komutanlık yapmayın. Bu askerlerle savaşa gidilmez! Bırak savaşı gezmeye gidilmez!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 25 Ocak 2019, Cuma
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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