Ruh geri geliyor!

Fenerbahçe Yönetimi ve Comolli'nin ne kadar yanlış işler yaptığı yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Kadro dışı bırakılan Dirar ve Volkan, Comolli'nin gelir gelmez satmaya çalıştığı Soldado şu anda takımın en iyileri. Neredeyse oynamadan gönderilen Reyes'i saymıyorum bile! Devre arasında yapılan 5 transfer de cabası. İlk yarıda özellikle ilk 25 dakikada inanılmaz baskılı oynayan bir Fenerbahçe izledik. Ersun Yanal inatla takımın enerjisini çabuk bitirecek bir sistemle oynatıyor. Rakip Göztepe 10 kişi kalmasa, mevcut enerjiyle inanın maçın sonu gelmezdi.

Dirar ve İsla harika uyum sağladılar. Sağ kanat motor gibi çalışırken aynı şeyi sol kanat için söyleyemeyeceğim. Ayew mevkisinde oynamak yerine sürekli içeri katedip, ceza alanına girerek oynayınca sol kanatta bütün iş İsmail'in üzerine yıkıldı. Moses son dönemlerde yapılan en iyi transfer gibi görünüyor. Adam eksiltebilen her oyuncu, kadro kalitesini yukarıya taşır. Belki özlenen Fenerbahçe yoktu sahada ama beklenen ruh geri gelmişti. Yeni transferler uyum sağlayabilir, katkı verirlerse taraftarın yüzünü güldüren bir Fenerbahçe izleriz.