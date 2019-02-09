Skandal hakem!

Sevgili Ali Başkan; geldiğinden bu yana efendiliğini bozmadın. Ama Fenerbahçe'nin üzerine oynanan oyunlar artık tahammül sınırını aştı.

Maçın hakemi öyle garip kararlar verdi ki; bu kararları iyi niyetli değerlendirmek mümkün değil.



Soldado'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda Alper Ulusoy'un, "bir hata yapsa da kırmızıyı versem" bakışlarını eminim hepiniz gördünüz.

Oyuncuların nabızlarının yükseldiği pozisyonlarda ağızlarından bazı şeyler çıkıyor. Şimdi diyecek ki Alper Ulusoy, Soldado bana küfretti. Şamil'in Mehmet Ekici'nin ayağına bastığı pozisyonda kırmızıyı vermezsen, 5-6 tane faul yapan Mensah'a tek bir sarı kart bile göstermezsen bir zahmet bu işi bırakın artık!

***

Peki Ersun Yanal'ın tercihlerinde hatalar yok mu? Tabi ki fazlasıyla var. Mesela Tolgay - Mehmet Ekici orta sahası bir deplasman maçı için fazla yumuşaktı. 10 kişi kaldıktan sonra yaptığı değişiklikler ise tam bir faciaydı. Neredeyse yarım saat orta sahasız oynadı takım. Ne düşündüğünü açıkçası anlayamadım. Öte yandan Hikmet Karaman tecrübesiyle 10 kişi kalan rakibine çift santrfor hamlesi yaptı ve maçı kazandı. Bu karşılaşmayla ilgili futbolun doğruları- yanlışları ne kadar konuşulur bilemiyorum.



Kafasına göre maç yöneten bir hakem vardı sahada. Bir klasik var ya, "Gerekirse hakemi de yeneceksin" diye... Bu kocaman bir yalandır dostlar. Dünyada hiçbir takım hakeme rağmen kazanamaz.