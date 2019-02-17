Adalet – Emre Bol – Fotomaç
17 Şubat 2019, Pazar
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Adalet

Allah'tan korkar, kuldan utanırım. Dün gece oynanan maç, "hakem hatalarıyla" midemi bulandırdı.
Eminim aklı başında hiçbir taraftarı alınan puanı içine sindirmez, ben de sindiremiyorum! Fenerbahçe hakem hatalarından alınacak puanlara kaldıysa vay halimize!
Eyy , sen kimsin ki Fenerbahçe forması giymeye çalışıyorsun? Senin vereceğin kararlara kaldıysa koskoca camia yazıklar olsun!
Skrtel'in Zuta'ya yaptığı dünyanın her yerinde kırmızı kart. Jahoviç'in kırmızı gördüğü pozisyona ise "belki" faul verilir. Böyle bir ortamda nasıl adaletten bahsedeceğiz?
Fenerbahçe'nin malum durumdan kurtulmak için hakemlere ihtiyacı yoktur. Fenerbahçe kimsenin hakkını yemez, hakkını da yedirmez! Neredeyse bir devreyi 10 kişi oynamış rakibe karşı elle tutulur tek bir pozisyon bulamamışsın.
Hakem hatalarının hepsi lehine, buna rağmen beraberliği zor kurtarmışsın!

* * *

Sadık kardeşime bir lafım var.
Yüz ifadenle hakemin VAR'a gitmesini sağladın ve rakibe kırmızı gösterttin! Sonra Fofana seni dönme dolap gibi döndürüp golü attı. Allah'ın adaleti var evlat!
Kimsenin hakkını yeme, kimse de seninkini yemesin. Slimani'ye bir daha çubukluyu giydirmeyin. Alt yapıdan genç bir oyuncu da daha az maliyetle fazlasını yapacaktır eminim. Bundan sonraki haftalar sıkıntılı geçecek. Allah kolaylık versin. Hepimize...

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 17 Şubat 2019, Pazar
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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