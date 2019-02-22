Yanal’ın jübilesi!

Aralık ayından beri tek resmi maçını Fenerbahçe'yle oynayan ve hazır olmadığı her halinden belli olan Zenit karşısında özellikle ilk yarıda ecel terleri döktük. Ersun Yanal'ın "artık hiçbir şey olmayacağı kesinleşen" Slimani'nin yerine Ayew'i oynatmasını doğru buldum. Ayew kötü bir performans gösterse de bu hamle Ersun hocanın arayış içinde olduğunu gösteriyor. Hep söylerim; teknik direktörün B-C planları olmalı diye... Aynı sistemle ve aynı oyuncularla farklı sonuçlar beklemek Yanal'ın en büyük yanlışıydı. İkinci yarı Tolgay'ın oyuna girmesiyle topla oynama istatistikleri lehimize döndü. Orta sahada ana istasyon olan Tolgay takımı dakikalarca maestro gibi yönetti.

Aldı, verdi, oyunun yönünü değiştirdi. Tur için yeterli skoru bulduğumuzda çok etkili olan Tolgay, Fenerbahçe'ye gol gerekirken aynı etkiyi veremedi. Şimdi esas soru şu; Tolgay'a oyunu tutarken mi yoksa kazanmak isterken mi ihtiyaç duyulacak? Mehmet Topal harika oynadığı, harika bir de gol attığı karşılaşmada turu rakibe eden adam oldu. Kötü goller yedik. Bu seviyede yenilmeyecek goller... Zenitliler yürüye yürüye attılar golleri! Ersun Yanal yakın bir zamanda jübilesini yapmak istemiyorsa en yakın zamanda bir savunma organizasyonu yapmalı. Takım 3. bölge oyununu, "gol atamasa da" bir şekilde oynamayı başarıyor. Lakin savunma hattı bir o kadar dağınık ve ne yaptığını bilmez halde. Daha önce söylediği, "Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır" sözünü artık, "Fenerbahçe savunma yapar, savunma da yaptırır" diye değiştirmezse kötü günler bekliyor hepimizi.