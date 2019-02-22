Yanal’ın jübilesi! – Emre Bol – Fotomaç
22 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Emre Bol Yanal’ın jübilesi!

Yanal’ın jübilesi!

Aralık ayından beri tek resmi maçını 'yle oynayan ve hazır olmadığı her halinden belli olan Zenit karşısında özellikle ilk yarıda ecel terleri döktük. 'ın "artık hiçbir şey olmayacağı kesinleşen" Slimani'nin yerine Ayew'i oynatmasını doğru buldum. Ayew kötü bir performans gösterse de bu hamle Ersun hocanın arayış içinde olduğunu gösteriyor. Hep söylerim; teknik direktörün B-C planları olmalı diye... Aynı sistemle ve aynı oyuncularla farklı sonuçlar beklemek Yanal'ın en büyük yanlışıydı. İkinci yarı Tolgay'ın oyuna girmesiyle topla oynama istatistikleri lehimize döndü. Orta sahada ana istasyon olan Tolgay takımı dakikalarca maestro gibi yönetti.

Aldı, verdi, oyunun yönünü değiştirdi. Tur için yeterli skoru bulduğumuzda çok etkili olan Tolgay, Fenerbahçe'ye gol gerekirken aynı etkiyi veremedi. Şimdi esas soru şu; Tolgay'a oyunu tutarken mi yoksa kazanmak isterken mi ihtiyaç duyulacak? harika oynadığı, harika bir de gol attığı karşılaşmada turu rakibe eden adam oldu. Kötü goller yedik. Bu seviyede yenilmeyecek goller... Zenitliler yürüye yürüye attılar golleri! Ersun Yanal yakın bir zamanda jübilesini yapmak istemiyorsa en yakın zamanda bir savunma organizasyonu yapmalı. Takım 3. bölge oyununu, "gol atamasa da" bir şekilde oynamayı başarıyor. Lakin savunma hattı bir o kadar dağınık ve ne yaptığını bilmez halde. Daha önce söylediği, "Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır" sözünü artık, "Fenerbahçe savunma yapar, savunma da yaptırır" diye değiştirmezse kötü günler bekliyor hepimizi.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 22 Şubat 2019, Cuma
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
    1. SMS: EBO yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Emre Bol'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      EBO boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Emre Bol - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN