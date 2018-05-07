Kaybetme korkusu!

Bu Fenerbahçe adama kalp krizi geçirtir! Son dakikalarda gelen galibiyet golü şampiyonluk alametidir haberiniz ola.

Bursaspor gibi ekonomik kriz yaşayan, taraftarıyla küskün takımlar beni hep korkutur. Böyle maçlar tutkal maçlarıdır.

Kazanırsın her şey bir anda normale dönüverir. Bursasporlu futbolcular bu fırsatı kaçırmak istemedikleri için asıldılar karşılaşmaya...

Aykut Kocaman'ın; Dirar'ın yokluğunda Valbuena'yı değil Alper'i tercih etmesinin sebebini anlayamadım. Ne yani Valbuena artık 3. tercih mi oldu? Alper'i son aylarda spor sayfalarından çok magazin sayfalarında görüyoruz!

Kafası karışık, iyi konsantre olamayan ve fizik olarak yetersiz görünen Alper'in çıkıp Valbuena'nın oyuna girmesiyle Fenerbahçe'nin adeta çehresi değişti.



Averaj önemli

Böylesine baskılı, neredeyse rakip ceza sahasında oynayıp bir türlü golü bulamamanın bazı nedenleri var.

Özellikle Hasan Ali ve Şener ceza sahasına sürekli ortalar yaptı.

Peki kafayı kim vuracak? Eğer kanat ortalarıyla sonuca gitmeye çalışıyorsan Fernandao mutlaka sahada olmalıydı.

Şampiyonluk için sadece rakiplerin kaybetmesi yetmiyor. Ayrıca averajını da düzeltmen gerekmiyor mu? Yani alınabilecek bütün risklerin artık cesurca alınması şart.

Kazanmak değil "gollü" kazanmak çok önemli. Şampiyonluk Aykut hocanın belki de kariyerinde hiç almadığı riskleri almasıyla gerçekleşebilir.

Kalan iki haftada, "denge oyunu" oynamak Fenerbahçe'ye havlu attırır.

Gol geciktikçe, tribünler geriliyor.

Bütün gerilim olduğu gibi futbolculara yansıyor.

Panik hali ve şampiyonluğu kaybetme korkusu, müsait pozisyonları bile değerlendirememe durumuma yol açıyor.