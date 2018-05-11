Sezon finali!

Bu sezonun özeti gibiydi maç... Akhisar takımını tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yle karşılaştıkları üç maçtan da galip ayrılarak hem kupadan ettiler hem de büyük ihtimalle lig şampiyonluğundan...

Hani derler ya, "Bazı takımların bazı takımlara şansı tutmaz" diye...

Ben buna hiç katılmıyorum. Elinde daha iyi kadrosu olan bir teknik direktörün asli görevi çözüm üretmektir.

Bu kadar iyi başladığın, bu kadar iyi oynadığın bir karşılaşmada bu kadar saçma sapan goller yiyip kaybetmenin izahı yok.

Aykut Kocaman'ın Dirar'ın yokluğunda, "ikinci yarı oyundan çıkacağına kesin gözüyle bakılan" Alper'le başlamak, en azından yanlış insana güvendiğinin göstergesi. Bu maçın ardından bir daha Alper'e şans vermez herhalde! Her insan ikinci bir şansı hakeder elbette. Ama Alper'in bu kaçıncı herkesi hayal kırıklığına uğratışı?

Peki, Fenerbahçeli futbolcuların 2-1 geriye düştükten sonra oyunu bırakmalarına, teslim olmalarına ne demeli?

Akhisarlı futbolcular yerde yatmış, zaman geçirmiş filan ben anlamam arkadaş!



TÜFEKLE SALDIRACAĞINA!..

Zamanında işi bitirecektin. Son dakikalarda şuursuzca ve doldur boşaltlarla yaptığın ataklar, "geç kalındığının" net bir göstergesi. Bu mağlubiyet kimse kusura bakmasın Aykut hocaya yazar.

Her dakikayı önceden planlanmış bir senaryoya oynamak, spontane gelişmelere gözünü kapatmak Fenerbahçe'yi kupadan etti. 2 kez mağlup olduğun bir takımın tuzaklarında üçüncü kez düşmek Kocaman'a yakışmadı.

Okan Buruk'un yaptığı sakince beklemek, boşluğu bulunca kalabalık saldırmaktan ibaretti. Aykut hoca maçı berabere getirir getirmez hemen çift forvetten vazgeçti.

Zaten üzerine gelmeyen bir rakibe karşı topunla tüfeğinle saldır. Zaten yiyeceğini yiyorsun!

Alınabilecek bir kupa teknik zaafiyet ve yanlış taktiğe kurban gitti.

Fenerbahçe için belki de sezon finaliydi bu. Sonunu getiremediler.