Ne maçtı ama! – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç ;
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HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Ne maçtı ama!

    Ligin ilk 4 takımı ile oynadığı 7 maçtan sadece 2 puan almış, düşme hattının üzerine çıkmış bir ile oynuyordu .
    Akhisar'ın ligde iki maçta da yendiği iki takım olan ve Fenerbahçe'den biri olmanın burukluğunu da yaşayarak.
    Düzgün antrenman yapmadan gelen Bursa'nın orta alanı güçlendirerek çıkan kadrosu ilk dikkat çekiciydi.
    İlk 10 dakika kenar ortalarını özellikle soldan kullanan bir Fenerbahçe vardı.
    Önde baskı da yapıp, Bursaspor'un çıkışlarını engelliyorlardı.
    Aatıf'ın ve 'ın getirip, 'nun ayağını uzatamayarak kaçırdığı 2 pozisyon en heyecan vereni idi.
    Alper ve Şener'in olmadığı kenar ortalarında Hasan Ali başrolde idi ancak, yüksek ortalara Guiliano kafası dışında ilk 30 dakika vuramadı Fenerbahçe.
    Ortalara katkısı olmayan Şener'in ikramında ise iyi vuramıyordu.
    Ama en kritik dakika Volkan'ın Bursaspor kontrasına erken çıkarak, Yusuf'un önünden topu alması idi.
    Duran top şansını da bolca yakaladı Fenerbahçe ama 38.dakika dışında iyi kullanamıyordu.

    Kabustan mutluluğa
    İlk yarı 2 sakatlıktan Bursa mecburi değişiklik yapıyor, daha hücumcu kadroya dönüyordu.
    24 orta yaptığın bir ilk yarıda; "O zaman neden Valbuena ve Fernandao yok?" diyordum.
    İkinci yarıda Alper-Valbuena değişikliği ile başladı.
    Hemen etki gösterdi bu değişiklikler.
    Sonrasında da pozisyonlar peş peşe geldi. Hepsinde de Valbuena vardı.
    Hücuma çıkılırken yapılan top kaybı Furkan'ın mükemmel şutu ile gole dönünce soğuk duş yaşandı 'de.
    Sow'un duran toptan kendi kalesine atması şoku biraz azalttı.
    Aatıf-Janssen değişti. Ve ardından karşılaşma adeta Rus ruletine döndü. Orta sahalar kalmadı.
    Sonunda da olaylar ve kırmızı kartlarla dolu son dakikalar yaşandı.
    Fenerbahçe için gün, Fernandao'nun son dakikalarda gelen golü ile kabustan mutluluğa dönüştü.
    Kanarya yarışa devam ediyor.

    • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
      1. 07 Mayıs 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: gurkan.kubilay@fotomac.com.tr
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