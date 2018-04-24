Sıkletinde değildi – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç ;
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sıkletinde değildi

    Takımın en çok gol atan iki oyuncusu Emre Güral ve Deniz Kadah'ın olmadığı bir ile karşı başladı oyuna F.Bahçe, herkesin ezberlediği 11'i ile.
    Aslında ilk 13 dakika iyi de oynamadılar ama daha çok kullandıkları sağ kanattan gelen kötü ortayı, takipçiliği ve becerisi ile son 5 maçta 4. kez gole dönüştürdü Aatıf.
    F.Bahçe'nin içerdeki en büyük derdi olan "ilk golü ilk yarıda bulamamayı" aşınca açıldı F.Bahçe, Giuliano ara pas ile 'ya attırdı.
    Ofsayt olmadığı halde sayılmayan Roman'ın golü sonrası Antalyaspor biraz canlandı, uzaktan şutlar denedi.
    Ama beceriksiz oynuyorlardı.
    Yine de F.Bahçe'nin düşen oyun konsantrasyonu Roman'a çıkışta top kaybettirince Doukara affetmiyordu.

    HAKEMLER DE FORMSUZDU
    F.Bahçe o kadar dekonsantre idi ki, Giuliano bile boş kaleye, saatlerce beklemekten golü atamıyordu.
    Soldado ise attığının dışında bol top kaybedendi. Dirar, Giuliano'ya pası dışında etkisizdi. Aatıf, Josef ve 'ın çabaları dışında aslında ilk yarı F.Bahçe adına söylenecek tek olumlu şey, bundan önceki son 5 iç saha maçında ilk yarıda sadece 2 gol atabilmiş olmanın beceriksizliğini yıkmaları idi.
    İkinci yarı bir de penaltısı verilmedi 'nin, Hakemler de formsuzdu.
    Hakan şutlarla tehdit ediyordu ama Fenerbahçe 57'den sonra daha istekli gitmeye başlıyordu. Karşılığını da Giuliano'nun golü ile aldılar. Aslında oyun kalitesi yüksek değildi, basit top kayıpları fazla idi.

    ANTALYA 3 ADAYDAN BİRİSİ
    Oyunun büyük bölümünde beceriksizlik ön planda idi ama son maçların tümünü kazanmaya inanmış Fenerbahçe'li oyuncular, gol adamlarını oynatmayan, kötü oynayan ve kendi sıkletinde de olmayan Antalya'yı, istekleriyle,Valbuena ve Janssen'i de önümüzdeki haftalar için hazırlayarak geçtiler.
    Antalyaspor'u ise, kalan maçlarına baktığımda, benim düşme adayı 3 takımımdan biri olarak gördüm.

    • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
      1. 24 Nisan 2018, Salı
      1. E-Posta: gurkan.kubilay@fotomac.com.tr
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