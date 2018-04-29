Zaten yüzde 92

İlk 22 dakika dolduğunda 2 takımın da korneri yoktu.

Kaleyi tutan tek K.Paşa'nın şutu varken, F.Bahçe'de o da yoktu.

Ortalar da parlak değildi. F.Bahçe tek isabetli orta ile oynarken, K.Paşa ortalarda isabeti bulamamıştı. Alper çok top kaybediyor, Giuliano ve Soldado etkisiz gözüküyordu.

22-28. dakikalar arası ise sihirli değnek değmişcesine coştu K.Paşa.

Popov, sağ kanadı otobana çevirdi.

Üst üste 3 isabetli ortadan, Mensah ve Diagne yararlanamadı. Tam sıkıntılı anlar sorun olacak derken, H.Ali , bu sene F.Bahçe'nin en sık yaptığı işi, Giuliano pası ile yaptı. Son çizgiye inip dışarı çıkardı ve sürpriz adam Josef, Kayseri ve Trabzon maçlarından sonra burada da golü atıverdi.

Cuma akşamı Süper Lig Analiz'de, A Spor'da, "K.Paşa maçlarında 30-45. dakikalar arasında çok gol olur, dikkat" dediğimiz durum 32'de gerçekleşiyordu. Gol sonrası gelen özgüven, Alper'e, "dripling adamı " olduğunu hatırlattı ama, pasında Soldado dokunamıyordu.

İlk yarıda 2 takımın da 1'er penaltısı bana göre es geçiliyordu.



DİKİNE OYUN KEYİFLİYDİ

2. yarı kendi alanına iyice gömülerek oynamaya, Kasımpaşa'nın gol atması için davetiye çıkarmaya başladı F.Bahçe. Bu ikramı, Skrtel'in katkısı ile de değerlendirdi Paşa'lılar.

O dakikadan önce yapılması gereken değişikliklerle, Janssen ve Valbuena girdi, Alper ve Aatif çıktı.

Trezeguet'in pozisyonunu engelleyen Şener, hemen ardından gidip müthiş bir gol attı ve krizi önledi. Bu gol, Şener'in Süper Lig kariyerinde ilk kez, bir sezonda 2 gol atmasını da sağlıyordu. Giuliano'nun son çizgiden çıkardığı klasik "F.Bahçe hücum pası" Valbuena'nın ayağından değerlenince de F.Bahçe rahatladı.

Oyuna Soldado yerine Mehmet Ekici de girince, top ayağına daha yakışan, daha dikine oynayan, keyif veren bir F.Bahçe oldu.

Nitekim Janssen de uzun bir aradan sonra gol buldu.

Fenerbahçe lig tarihinde, deplasmanlarda yüzde 92 ile en başarılı kazanma oranının olduğu takım olan Kasımpaşa'yı bir kez daha, hak ederek yendi.