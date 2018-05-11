Taktik savaşı Akhisar’ın

İlk 5 dakika dolduğunda Fenerbahçe %80 civarı topla oynamış, oyunu rakip alana yıkmıştı. Akhisar kısa, çabuk bir takımla çıkarak kontra peşine düştüğünü belli etmişti. Ki, ilk yarının 2. bölümü bunu yaptı da. Ama enteresan olan, ilk pozisyonu, Akhisar'ın Fenerbahçe ceza sahası önünde kaptırdığı topta Şener'in kötü ortası ile bulmaya çalışıyordu.

Tempo ilk 10 dakika çok yüksekti.

Duran topta Souza'nın çalışılmış organizasyonla elde edilen pozisyonda vuruşunu Fatih çıkardı.

Fenerbahçe çok hızlı oynuyor, çok doğru yerlere pas atıyordu, bu nedenle Şener'in getirdiği topta Josef 2.'yi de kaçırıyordu. Akhisar'ın sol kanadı yayla olmuştu. Önlem almaları gerekiyordu. Fenerbahçe çok iyi başladı. Topun ayakta kalma süresi oyuncu başına 2 saniye altında ki, bu çok iyi bir rakamdı. Soldado aynı kanattan 3.'yü de kaçırdı.

Daha doğrusu o ana kadar maçın en iyisi Fatih kurtardı.

Kalecilerin maçı oluyordu, Volkan, duran topta Yumlu'nun kafasını çıkardı. 25 sonrası tempo düştü.

İş duran toplardaydı, duran toptan boşta kalan topa Lopes'in vuruşu ile de gol geldi.

İlk yarı 16 orta yapıp, sadece 1'ine kendi vurunca Fernandao ile başladı Fenerbahçe. Akhisar, Dany'yi alarak 5'li savunmaya döndü 2. yarıda.

Oyun yine Akhisar'ın sahasına yıkılmıştı. Kenar ortaları etkili oluyordu bu kez. Akhisar panikledi.

Fernandao, süper bir kafa ile golü buldu, 'kenar ortası olacaksa ben oynamalıyım' dedi. Akhisar'ın, Fenerbahçe duran top kullandıktan sonraki hızlı atağı, direkte patlamasa, enteresan bir durum olabilirdi.

67'de Soldado-Valbuena değişikliği ile maç başı oyun yapısına döndü. Ama savunma arkasına atılan pasta 6 savunmacının arasından Sissoko'nun golüne engel olamadı.

Akhisar direncini arttırdı. Fernandao kaçırdı. Barbosa'nın golü ise çok klastı. Josef umutlandırdı. Oyunun genelinde üstün olmasına rağmen, doğru ve zekice kurgulanan Akhisar'ın becerisine bir kez daha boyun eğdi Fenerbahçe.