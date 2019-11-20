Yusuf Yazıcı, İkone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletti!
Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde "Bizden biri" ifadelerini kullandı. .
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