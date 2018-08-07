Yeni sezon öncesi ligin gol raporu
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    Yeni sezon öncesi ligin gol raporu

    Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig'de geride kalan 60 yılda en fazla gol 1987-88 sezonunda atılırken ligde en kısır sezon 1973-74 sezonu oldu. İşte yeni sezon öncesi Süper Lig'in gol raporu...

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    07 Ağustos 2018, Salı
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