Yeni sezon öncesi ligin gol raporu

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, şimdiki adıyla Süper Lig'de geride kalan 60 yılda en fazla gol 1987-88 sezonunda atılırken ligde en kısır sezon 1973-74 sezonu oldu. İşte yeni sezon öncesi Süper Lig'in gol raporu...