Veli Kavlak açıkladı! Futbola ne zaman dönecek?
Bir zamanlar Beşiktaş'ta forma giyen ve sakatlığı dolayısıyla şu anda futboldan uzak kalan Veli Kavlak, A Spor'un sorularını yanıtladı. Kavlak, "Futbola dönmek için çabalıyorum. Fizik tedavilerim iyi gidiyor inşallah kısa zamanda sahalara dönerim. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti, bu kötü günleri de atlatacağım." ifadelerini kullandı.
İşte Veli Kavlak'ın açıklamaları:
Futbola dönmek için çabalıyorum. Fizik tedavilerim iyi gidiyor inşallah kısa zamanda sahalara dönerim.
Takımda benim döneminden sadece Necip kaldı, eski oyuncular ayrıldı. Olcay var, Necip var, Tolgay var, onlarla konuşuyorum, her zaman irtibat halindeyiz.
Liverpool maçını unutamadım. Penaltı vuruşları, onları eledik. Unutamadığım maç olarak hafızamda hep o kalacak.
Beşiktaş taraftarı beni gördüğünde üzüldüğünü söylüyor. Nazar değdi diyorlar, çok iyi gidiyordu, ne oldu diyorlar.
Güzel günler geçirdim Beşiktaş'ta, onların tadını çıkardıysam, bu kötü günlerde de ayakta kalmasını bileceğiz. Risk var, oldu ama ayağa kalkacağım.
Görüştüğüm bir kulüp yok, iyileşmeden de kimseyle görüşmem, doğru olmaz. İyileşeyim de, her şey iyi olur.
Şenol hoca ile hep konuşuyorduk, o da hep üzülüyordu. Normal hayatımı etkilememesini istiyordu o. Şu anda iyiyim şükürler olsun.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Beşiktaş - Gaziantep FK maçından kareler
- Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni takımı...
- İşte Beşiktaş-Gaziantep FK maçı 11'leri
- Kevin Bua'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!
- Beşiktaşlı kevin Prince Boateng'den itiraf! "Şampiyon olursak Türkçe..."
- Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır
- Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi
- İşte Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçından kareler
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.