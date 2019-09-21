Vedat Muriç'ten Falcao ve derbi yorumu!
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, 2-1 kazanılan Ankaragücü mücadelesinin ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Muriç'in açıklamaları;
"Sonuçta takım kazanırsa birey ortaya çıkıyor. Takıma gol olsun, asist olsun her anlamda katkı vermek istiyorum."
"Dünyadaki her kulüp, her yerde futbolcu izliyor. Geçen sene de Fenerbahçe beni izliyordu. Bu tarz şeyler beni olumsuz etkilemez. Kim takip ederse etsin, önceliğim Fenerbahçe. Uzun yıllar oynayıp, adımı tarihe yazdırmak istiyorum."
"Burada Emre abinin performansını, kariyerini tartışmamıza gerek yok. Onun sahadaki mücadelesini görünce, biz de terimizin son damlasına kadar oynuyoruz. O efsaneler arasına girmiş biri, bizimle olması büyük avantaj."
"Bu hafta çok iyi çalışıp derbiye gideceğiz. İnanıyorum ki takımımız üç puanı alacak güçte. Üç puanı alarak taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız."
"Tabii ki derbide gol atmak isterim. Ama ben takımıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Gol atmayı da isterim. Kendime gol hedefi koymadım. Hedefe ulaşırsam rölantiye alacak gibi hissediyorum. O yüzden gol hedefim yok."
"Falcao dünya çapında kendini kanıtlamış bir isim. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum o da takımı için."
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