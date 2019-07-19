Vedat Muriç'in ikinci golü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, Bursaspor karşısında ikinci golünü kaydetti.
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