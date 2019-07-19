Vedat Muriç siftahı yaptı! İşte ilk golü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, Bursaspor karşısında ilk golünü kaydetti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Luiz Gustavo sözleri!
- Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!
- Fenerbahçe'nin 19.07 bombası basına sızdı! İşi sponsor bitiriyor... Son dakika transfer haberleri
- Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...
- Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
- Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü! Emre Belözoğlu...
- Fenerbahçe son dakika haberi: Volkan Demirel'in geleceği belli oldu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.