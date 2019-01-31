Uğur Karakullukçu'dan Luyindama yorumu
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, açıklanan transferlerin ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.
Uğur Karakullukçu'nun açıklamaları;
"Belçika'yı takip eden, güvendiğim iki kişiyle görüştüm. Belçika Ligi'nin en iyi stoperi diyorlar. Stilini de Napoli'den Koulibaly'ye benzetiyorlar. Güçlü, hızlı, agresif ve ofansif anlamda risk alan bir stoper."
"Maicon'a göre daha komple, daha iyi ve daha genç bir oyuncu kazanıyor gibi gözüküyor, Galatasaray. Luyindama, Marcao'yu tamamlayacak bir isim. En az Diagne kadar dikkat çekecek bir hamle."
"Yapılan transferlerde bende soru işareti yaratan tek isim, Kostas Mitroglou. Çok iyi son vuruşları var ama muhtemelen Diagne'den fazla kazanacak. O yüzden bir soru işareti var kafamda."
"Galatasaraylı taraftarların içi, Luyindama konusunda rahat olsun."
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