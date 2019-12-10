"Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer yasağı verebilecek federasyon var mı?"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında spor gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. TFF'nin alığı kararla ilgili konuşan Uluç, "Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer yasağı verebilecek federasyon var mı?" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Tarih yazan Falcao'yu yerden yere vurdular! Alay konusu oldu ve yapılan yorumlar...
- Galatasaray'da Fernando Muslera sosyal medyayı salladı!
- Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber!
- Ersun Yanal'dan olay sözler! İşte işaret ettiği 8 isim
- O görüntüler ortaya çıktı! Messi-Sadık Çiftpınar buluşması...
- Fenerbahçe aradığı golcüyü Belçika'da buldu! Manşetten verdiler..
- Antalyaspor - Trabzonspor maçının sineması
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG 11'i
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.