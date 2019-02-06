Turgay Demir: Gelip yuhalayacak taraftar defolup gitsin"
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Turgay Demir: Gelip yuhalayacak taraftar defolup gitsin"

A Spor yorumcusu Turgay Demir Spor gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, "Burak Yılmaz'ı kabullenmeyen taraftar Beşiktaş maçlarına gelmesin. Nereye gidiyorsa gitsin. Gelip yuhalayacak taraftar gelmesin, defolup gitsin" dedi.

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06 Şubat 2019, Çarşamba
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