Turgay Demir: Gelip yuhalayacak taraftar defolup gitsin"
A Spor yorumcusu Turgay Demir Spor gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, "Burak Yılmaz'ı kabullenmeyen taraftar Beşiktaş maçlarına gelmesin. Nereye gidiyorsa gitsin. Gelip yuhalayacak taraftar gelmesin, defolup gitsin" dedi.
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