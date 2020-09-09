Turgay Demir: Demek ki Göztepe satıldı veya satılıyor
Kısa süre önce Kulüpler Birliği Başkanlığı'na tekrar seçilen Mehmet Sepil, bu görevi bırakma kararı aldı. Bu kararı değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Demir, "Daha öncesinde Göztepe satılacağı için Mehmet Sepil bırakmak istemişti. Demek ki Göztepe satıldı veya satılıyor" ifadelerini kullandı.
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