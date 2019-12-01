Trabzonspor ve Galatasaray kafileleri stada ulaştı
Süper Lig'in 13. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi iki takım da maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'na ulaştı.
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