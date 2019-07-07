Trabzonspor Gaston Campi'yi kiraladı
Trabzonspor, Estudiantes kulübünde forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli stoper Gaston Campi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bordo mavili ekibin yeni transferinin salı günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Transferle ilgili gelişmeleri Transfer Raporu'na telefonla bağlanan A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
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