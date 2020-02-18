Trabzonspor 298 hafta sonra lider
Trabzonspor'un yıllar süren liderlik hasreti sona erdi. Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir maç eksiğine rağmen 44 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Karadeniz ekibi, böylece 298 lig haftasının ardından zirveye yerleşti.
Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011 tarihinde ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
Trabzonspor yaklaşık 9 yıl sonra yeniden bir lig haftasını lider bitirerek şampiyonluk yarışında avantajlı duruma geldi.
Ligin devre arasında göreve gelen teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 4'te 4 yapan bordo-mavililer, toplamda 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 sezon sonra ilk kez yarı finale çıktı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da 11 sezon sonra ilk 4 maçını kazanan teknik adam olmayı başardı. 40 yaşındaki teknik adam, aynı zamanda bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı oldu. Trabzonspor, son olarak Şenol Güneş yönetiminde liderlik görmüştü.
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