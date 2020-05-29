Süper Lig yeniden başlıyor! Fikstür açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantı ile Süper Lig hakkındaki son kararını verdi. Lig daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü de açıklandı.
Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Maçlarda uygulanacak bazı koronavirüs önlemleri ise şöyle:
-Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak
-Basın akreditasyonları kısıtlanacak
-Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek
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