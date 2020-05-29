Süper Lig yeniden başlıyor! Fikstür açıklandı - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Süper Lig yeniden başlıyor! Fikstür açıklandı

Süper Lig yeniden başlıyor! Fikstür açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantı ile Süper Lig hakkındaki son kararını verdi. Lig daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Önümüzdeki ilk 5 haftanın fikstürü de açıklandı.

Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Maçlarda uygulanacak bazı koronavirüs önlemleri ise şöyle:

-Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak

-Basın akreditasyonları kısıtlanacak

-Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
29 Mayıs 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA