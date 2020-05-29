Süper Lig yeniden başlıyor! Fikstür açıklandı

Maçlara deplasmanlı bir şekilde devam edilecek ve takımlar bu süreçte 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Maçlarda uygulanacak bazı koronavirüs önlemleri ise şöyle:



-Statlarda maç günü bulunacak görevli sayısı kısıtlı olacak



-Basın akreditasyonları kısıtlanacak



-Görevli kişiler maçlardan 2 gün önce testten geçirilecek