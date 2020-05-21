Serdar Sarıdağ açıkladı! Gökhan ve Caner Beşiktaş'ta kalacak mı?

Serdar Sarıdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncuların eski maaşları olmayacak artık. Beşiktaş, Gökhan ve Caner'i kadroda tutmak istiyor fakat öncelik Beşiktaş'ın kasası. Beşiktaş'ın kasasını zorluyorsa Beşiktaş bunu yapmaz, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilerler, mecburlar artık para yok."