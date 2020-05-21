Serdar Sarıdağ açıkladı! Gökhan ve Caner Beşiktaş'ta kalacak mı?
Beşiktaş'taki gelecekleri yılan hikayesine dönen Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ konuştu. Sarıdağ, yaptığı konuşmada Beşiktaş yönetiminin iki oyuncu ile de yola devam etmek istediğini ancak bunun kendi şartlarında olabileceğini ifade etti.
Serdar Sarıdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Oyuncuların eski maaşları olmayacak artık. Beşiktaş, Gökhan ve Caner'i kadroda tutmak istiyor fakat öncelik Beşiktaş'ın kasası. Beşiktaş'ın kasasını zorluyorsa Beşiktaş bunu yapmaz, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilerler, mecburlar artık para yok."
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