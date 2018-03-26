Quaresma'nın oğlu babasının izinde
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın oğlu, attığı golle babasının izinde olduğunu gösterdi.
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