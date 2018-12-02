Quaresma'dan transfer açıklaması!
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Quaresma'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray derbisi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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02 Aralık 2018, Pazar
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