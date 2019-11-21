Pereira kale arkasından gol atmaya çalıştı
Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu João Pedro da Silva Pereira antreman öncesi kale arkasından gol atmaya çalıştı. Eğlenceli anların yaşandığı Challenge kameralara böyle yansıdı.
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