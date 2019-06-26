Nevzat Dindar: "Mehmet Topal'ın menajeri Beşiktaş'la görüşüyor"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, konuk olduğu Spor Ajansı programında Fenerbahçe ile yollarını kısa süre önce ayıran Mehmet Topal'ın menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü söyledi. Dindar "Mehmet Topal, Türkiye'de kalacaksa Beşiktaş tarafından transfer edileceği, olmazsa da Katar'a gideceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları
- Dünya devi Dorukhan için Beşiktaş'la görüşüyor!
- Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...
- Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler
- Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan flaş karar! Avcı ile çalışmak yerine...
- Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri...
- Fenerbahçe'de bir dönem bitiyor! 18 transfer arka arkaya... Son dakika haberleri
- Beşiktaş'ta ayrılık! Kiralık olarak...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.