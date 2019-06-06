Necip Uysal yol ayrımında
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın, 10 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal'ı kadroda düşünmediği öğrenildi.
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