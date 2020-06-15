Muslera havalimanına böyle getirildi! İşte o görüntüler
Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçının 15. dakikasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve oyuna devam edememişti. Uruguaylı file bekçisinin son durumu merak ediliyordu ve ilk bilgiler gelmeye başladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Muslera'nın sağ ayak kemiğinde kırık tespit edildi. Muslera İstanbul'a götürülmek üzere Trabzon Havalimanı'na getirildi. Uruguaylı kaleci sabaha karşı ameliyat edilecek. İşte o görüntüler...
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