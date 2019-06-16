Murat Cavcav'dan Mert Çetin açıklaması! "Galatasaray ve Beşiktaş..."

Murat Cavcav'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ufak gerginlikler yaşansa da genel olarak kulübümüze yakışır bir genel kongre oldu. Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'a söz verdiğimiz gibi kulübümüz düştüğümüz günde yeniden ait olduğumuz lige döndü. En zor sezonumuzu geride bıraktık ancak işimiz bitmedi. Zor bir sezon bizi bekliyor. İzlediğimiz, takip ettiğimiz oyuncular var. Teknik direktörümüzü de belirledikten sonra kadro planlamamızı oluşturacağız."

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE DÜŞMAN OLARAK AYRILMADIK

Murat Cavcav, 'İbrahim Üzülmez ile neden yollarınızı ayırdınız?' sorusuna "Karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Ortada bir sebep yoktu. Kendisi Gençlerbirliği'ne çok fayda sağlamış bir teknik hocamız. Çok sevdiğim bir arkadaşımız. Aramızda bazı şeyler oldu ancak düşman olarak ayrılmadık." yanıtı verdi.

MERT ÇETİN İÇİN TEKLİF ALMADIK

Cavcav, adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan 22 yaşındaki stoper Mert Çetin ile ilgili "Şu ana kadar Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif almadık. Mert bizim sözleşmesi oyuncumuz. Şu anda gelen bir teklif yok." açıklamasını yaptı.