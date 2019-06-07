Mesut Özil ve Amine Gülşe'den "Ankara'nın Bağları" performansı
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe, görkemli bir kına gecesi düzenledi. 7 Haziran'da dünyaevine girecek olan çiftin 'Ankara'nın Bağları' performansı büyük beğeni topladı.
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