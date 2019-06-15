Marcao'ya 10 milyon Euro'luk teklif
Galatasaray'ın ocak ayında transfer ettiği Marcao için İspanyol ve İtalyan takımlarının 10 milyon Euro'luk teklifle sarı kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi.
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