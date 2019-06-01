Maç sonrası iki takımın hocaları birbirine girdi!
Geçtiğimiz hafta U13 Ligi'nde mücadele eden kulüplerden Batıkent Kartal Spor Kulübü ve Gazi Gençlik Spor Kulübü Ankara Sincan Stadyumu'nda karşı karışıya geldi. Batıkent Kartal Spor'un 1-0 kazandığı mücadelenin sonrasında iki kulübün hocaları ve veliler birbirine girdi. İşte o görüntüler...
U13 Ligi'nde mücadele eden takımlardan Batıkent Kartal Spor Kulübü ile Gazi Gençlik Spor Kulübü Cuma günü Ankara Sincan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Batıkent Kartal kulübü, rakip takım oyuncusunun kendi kalesine attığı gol ile 1-0 kazandı.
Gergin bir atmosferde geçen karşılaşmada iki kulübün hocaları saha kenarında sözlü şekilde tartışması sebebiyle hakem iki antrenörü de gönderdi. Karşılaşma sonrası da istenmeyen görüntülere sahne oldu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha dışına da taşan olaylarda kulüp hocaları birbirine girerken oyuncuların velileri de olaylara dahil olmasıyla savaş alanına döndü. Birçok kişinin yaralandığı olaya polis ekipleri müdahale etti ve tarafları güçlükle sakinleştirdi.
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