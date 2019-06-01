TFF yeni başkanını seçiyor
Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı. Genel kurulda 215 delegenin imzasıyla çoğunluk sağlandı. Nihat Özdemir'in tek aday olduğu genel kuruldaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
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