Levent Tüzemen: "Ali Koç Türk futbolunu kendine göre dizayn ediyor"
Aykut İnce'nin sunduğu Futbol A'ya konuk olan Levent Tüzemen, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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