Juventus'ta koronavirüs şoku
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 25 yaşındaki genç stoper Daniele Rugani'ye yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel, canlı yayına bağlanarak detayları aktardı.
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